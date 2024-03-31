Mulliner сделал спецверсию Bentley Bentayga в честь природы

Ателье Mulliner построило специальную версию Bentley Bentayga в честь природы. Специалисты придворного тюнинг-ателье Bentley создали очередную эксклюзивную линейку моделей. На сей раз за основу взяли оспортивленный кроссовер Bentley Bentayga S, который получил набор стайлинга Curated by Mulliner, вдохновлённый творениями матери-природы. Предложены четыре варианта оформления кузова и салона, каждый из которых создан под впечатлением от различных цветов, встречающихся в природе по всему миру — фиолетовый, два голубых оттенка и вишнёвый.

© Motor.ru

Команда дизайнеров тщательно подобрала оттенки из мира природы, чтобы подчеркнуть линии кузова и салона автомобиля. Цвет Magenta вдохновлён фиолетовыми цветами пиона, а Glacier Blue, например, символизирует голубой цветок георгина с ледяным оттенком.

Azimuth Blue отсылает к голубым цветам гортензии, а Cherry Blossom олицетворяет цветущие вишнёвые деревья. В зависимости от выбранного цвета в этом оттенке появляются и акценты на кузове кроссовера Bentayga S.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Таким же выполняется оформление спиц рулевого колеса и рычага переключения передач, акцентная кожа на сиденьях и ковриков Mulliner с глубоким ворсом и контрастной окантовкой. Дополняют экстерьер 22-дюймовые чёрные колёса особого дизайна и тонкая акцентная полоска на зеркалах заднего вида и элементах обвеса.