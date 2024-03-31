Названы автомобили, которые можно купить со скидкой свыше 500 000 рублей

Российский авторынок постепенно стабилизируется, на него возвращаются предложения о покупке автомобилей с большим дисконтом, пишет портал Carsweek.

Автоэксперты отметили, что в настоящее время российский кроссовер «Москвич-3» в базовой версии можно купить с выгодой примерно в 700 тыс. рублей, что делает его самым доступным кроссовером в стране.

По их словам, набор опций в базовой версии достаточно неплох: в него входят климат-контроль, доступ в салон без ключа, запуск мотора с кнопки, камера заднего вида и задние парктроники.

В сегменте премиальных автомобилей, заметили специалисты, следует обратить внимание на кроссовер Exeed LX. Его возможно приобрести со скидкой до 570 тыс. рублей.

По оценке экспертов, кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max стал абсолютным хитом продаж в первой половине 2023 года. В дальнейшем его популярность снизилась и дилеры стали продавать машину с дисконтом до 545 тыс. рублей. Одной из особенностей авто, уточнили аналитики, является наличие зимнего пакета уже в стартовой версии.

Также автолюбителям могут быть интересны Geely Coolray (скидка до 575 тыс. рублей) и Omoda C5 (дисконт до 680 тыс. рублей), констатировали журналисты портала.