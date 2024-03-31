СМИ: летние шины подорожают на 50%

Эксперты авторынка прогнозируют существенный рост цен на летние шины и услуги по их замене, пишет Telegram-канал «Shot. Проверка».

По данным канала, больше всего придется выложить тем автолюбителям, кто предпочитает премиальные марки шин (Nokian, Pirelli и Bridgestone).

Журналисты отметили, что сложности с логистикой привели к увеличению цены этих шин в два раза, до 50 тыс. рублей за комплект из 4 колес. Кроме того, доставка заказа будет осуществляться через Турцию и ряд других стран. Контейнер с покрышками может идти до 5-6 месяцев и не успеть к сезону.

Эксперты уточнили, что за комплект отечественных шин, таких, как Cordiant или Kama, придется отдать до 20 тыс. рублей. Они заметили, что на фоне грядущего ажиотажа цены могут вырасти на 30-50%. Кроме того, могут подорожать и услуги шиномонтажа.