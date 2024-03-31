Китайский партнер Volkswagen пришел в Германию с двумя моделями. Фирма Xpeng объявила о начале продаж в очередной европейской стране. Вслед за Норвегией, Нидерландами, Швецией и Данией китайские электромобили добрались до Германии. Гамма состоит из большого кроссовера Xpeng G9 и бизнес-седана Xpeng P7, причём обе новинки предложены в трёх комплектациях с задним или полным приводом. Поставки и тест-драйвы стартуют в мае.

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Маркетологи Xpeng решили не изобретать велосипед и создать традиционную дилерскую сеть: пока речь идёт о 12 дилерах с 24 точками продаж, но к концу года количество официальных представителей марки удвоится, а к 2026 году в Германии будет около 60 дилеров со 120 шоу-румами. Вице-президент Xpeng уже назвал Германию определяющим рынком в Европе. Интересно, что одним из инвесторов Xpeng является Volkswagen: немецкий автогигант выкупил пять процентов акций стартапа за 700 миллионов долларов.

Xpeng G9 будет стоить от 57,6 до 69,6 тысячи евро. Базовый кроссовер — это задний привод, 313 лошадиных сил и батарея на 78,2 киловатт-часа; топ-версия — полный привод, 551 лошадиная сила, разгон 0-100 за 3,9 секунды и аккумулятор на 98 киловатт-часов. Бизнес-седан Xpeng P7 в Германии оценили в 49,6-69,6 тысячи евро, причём у топ-версии будут эффектные «гильотинные» двери. Разница с китайским прайс-листом внушительная, ведь в Поднебесной аналогичные модели стоят на 40% дешевле.

В ближайшее время Xpeng намерен начать официальные продажи во Франции, Италии и Великобритании: к примеру, французский сайт марки уже запущен. Европой планы китайского стартапа не ограничиваются: в 2024 году планируется выход на пять рынков Ближнего Востока, а также разработка и сертификация праворульных версий для Австралии и Сингапура.