Эксперт оценил востребованность российских авто

Автомобили отечественных брендов являются наиболее востребованными на рынке лизинга у представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу лизинговой компании «Европлан» Сергея Мизюру.

© Lenta.ru

Российские машины являются наиболее доступными и выигрышными в соотношении цена-качество, дал понять эксперт. Такие автомобили, по его словам, лучше всего отвечают целям бизнеса.

Ранее стало известно, что производство легковых машин в России выросло. По итогам февраля текущего года этот показатель увеличился на 70,1 процента (к аналогичному периоду 2023-го), сообщил «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.