Abarth рассекретил интерьер электрокроссовера 600e

В 2024 году к собственному 75-летию итальянский бренд Abarth готовит подарок самой себе — на рынок выйдет Abarth 600e, который станет самой мощной моделью в истории марки. Кроссовер, построенный на базе одноименной модели Fiat, получит форсированную до 240 лошадиных сил электрическую силовую установку, особый аэродинамический обвес, 20-дюймовые колёса и шины в духе гоночных болидов Формулы E. И особое оформление интерьера, который компания уже рассекретила.

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Кроссовер получил специальные сиденья, вдохновлённые гонками, и спортивное рулевое колесо со вставками из кожи и алькантары. Цифровая панель приборов и мультимедийная система получит особую графику Abarth, а по салону будут разбросаны многочисленные логотипы бренда.

Эмблемы в салоне можно будет найти везде — от рулевого колеса и шильдика на передней панели до паттерна на сиденьях. Электромобиль получит отделку кожей и алькантарой с контрастной кислотно-зелёной прострочкой.

© Abarth

© Abarth

Приветственная версия Scorpionissima получит эксклюзивный фиолетовый оттенок кузова Hypnotic Purple и тираж 1949 экземпляров. Автомобиль оснастят чёрными колёсными дисками с теми же кислотными акцентами, а также в чёрном цвете будут выполнены отдельные элементы экстерьера. Официальная премьера Abarth 600e запланирована на июнь 2024 года.