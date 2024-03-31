В Porsche нашли способ сохранить негибридный V8 после 2030 года. Руководитель проекта Panamera Томас Фреймут заявил порталу Car Sales после Гран-при Австралии, что отставка восьмицилиндрового мотора в ближайшем будущем не планируется. Представитель Porsche подчеркнул: V8 готов к экостандарту «Евро-7», который вступит в силу в июле 2030 года. Более того, благодаря смягчению норм выбросов мотор даже не придётся электрифицировать!

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Томас Фреймут посетовал, что проблемой V8 становится не несоответствие экологическим стандартам, а необходимость уменьшать уровень шума. С каждым годом двигатели должны становиться всё тише, и это вредит восприятию спортивных моделей, таких, как Panamera V8. Впрочем, похожий вызов стоит перед создателями электромобилей Porsche, и автогиганту придётся поработать над акустическим сопровождением.

Руководитель проекта Panamera намекнул, что компании «предстоит сделать большие шаги», чтобы электромобили Porsche воспринимались также, как бензиновые аналоги. К 2030 году более 80% продаж немецкой марки будут составлять модели без двигателей внутреннего сгорания, поэтому синтез правдоподобных звуков выхлопа — серьёзная задача. Напрямую не сказано, но очевидно: мотор V8 сохранится только в Panamera.

Известно, что преемники семейства Porsche 718 перейдут на электротягу, не будет двигателей внутреннего сгорания у нового Cayenne, а ещё в чисто электрическом виде разрабатывается большой трёхрядный кроссовер Porsche. Единственная модель, которая до последнего продолжит выпускаться с ДВС — легендарный 911, но и он скоро получит гибридную силовую установку.