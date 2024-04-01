У Lada Niva Travel появилась новая версия Greenline

Дилеры Lada в республике Беларусь начали продажи Niva Travel в спецверсии Greenline, которая не предлагается на отечественном рынке.

Особенностью Niva Travel Greenline является зелёный цвет кузова, а вот по опциональному оснащению белорусская "Нива Тревел" повторяет комплектацию Comfort "24, в которую включены: кондиционер, подогрев передних сидений, зеркала с электроприводом, защита двигателя, центральный замок, рейлинги, литые диски.

Цена Lada Niva Travel Greenline - 48 500 белорусских рублей (1,37 млн рублей), в России цена на аналогичный внедорожник составляет 1,32 млн рублей. Отметим, что автомобили в спецверсии - единственные, выпущенные в 2024 году. Например, есть чуть более доступный Niva Travel Comfort (47 500 рублей), но автомобиль произведён в 2023-м.

Ранее "РГ" рассказывала, что семейство внедорожников Lada Niva получит подушки безопасности. В настоящее время АвтоВАЗ проводит активную фазу испытаний.