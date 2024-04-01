Ford отметит 60-летие Mustang особой модификацией

В 2024 году культовый американский спорткар Ford Mustang будет отмечать своё 60-летие. К юбилею американский автопроизводитель готовит массу сюрпризов, одним из которых станет особая версия модели актуального поколения. Более того, тем, кто уже является обладателем Mustang, также преподнесут некий сюрприз, который станет своеобразной благодарностью компании своим клиентам и ценителям легендарного спорткара. Все подробности станут известны уже весной.

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Посвящённое 60-летию Ford Mustang мероприятие состоится 17 апреля на гоночной трассе Charlotte Motor Speedway. К этому времени обладатели автомобилей должны включить в меню «Автоматическое обновление программного обеспечения» мультимедиа SYNC4, чтобы получить некую «специальную функцию», связанную с юбилеем.

© Ford

Ну а для тех, кто не хочет ограничиваться виртуальными подарками, марка представит эксклюзивную версию Ford Mustang. Автомобиль получит особую модификацию с специальным логотипом в цветах Vermillion Red и Ebony Black, вдохновлённым Mustang, который дебютировал на Всемирной выставке 1964 года на Нью-Йоркском автосалоне.