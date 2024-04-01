Irmscher показал «раллийный» хэтчбек Opel Astra

Немецкое тюнинг-ателье Irmscher, сделавшее себе имя на доработках автомобилей Opel, представило свой очередной проект. На сей раз базовой моделью стал хэтчбек Astra последнего поколения, который получил стайлинг в стиле раллийных автомобилей из прославленной гоночной истории Opel.

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Жаль, что в актуальной модели от мира автоспорта по сути только дух и название — в наши дни специалисты Irmscher практически не вмешиваются в техническую часть исходных машин.

Автомобиль получил фирменную решётку радиатора с «клетчатым» узором, новый передний бампер с развитыми воздухозаборниками, переработанный задний бампер с массивным диффузором, крупное антикрыло и новые пороги.

«Ралли оказало огромное влияние на историю Irmscher, что ясно видно на примере Irmscher Astra IRC. Глядя на этот автомобиль, вы можете ощутить бесчисленные успехи в автоспорте таких гонщиков, как Вальтер Рёрль, Йоки Кляйнт, Франц Энгстлер и Джонни Чекотто», — утверждает ателье.

Для Opel Astra предложены 20-дюймовые колёса Hydra Star, которые сочетаются с заниженной на 30 миллиметров подвеской. Внезапно для хэтчбека доступна и некая программа повышения мощности двигателя. Детали не раскрываются, но обещано, что в зависимости от мотора прибавка может составить до 25 лошадиных сил. В перспективе должен появиться и лимитированный 260-сильный вариант.