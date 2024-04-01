Aston Martin избавит салоны от лишних сенсоров

Шеф-дизайнер бренда Майлз Нюрнбургер рассказал Car Expert, что для соблюдения баланса между виртуальными и традиционными кнопками была создана специальная система оценок. Метрику назвали... «фактор раздражения» (piss-off factor): сотрудники Aston Martin ездили на разных автомобилях, оценивая, насколько их бесит сенсорное управление той или иной функцией!

© Quto.ru

Сначала метрику «фактора раздражения» тестировали несколько сотрудников Aston Martin, но затем методика прижилась и круг испытателей расширился. Шеф-дизайнер марки привёл в пример регулировки кресел: некоторые водители меняют настройки прямо во время движения, поэтому доверять эту опцию тачскрину ни в коем случае нельзя. То же касается регулировок температуры, интенсивности обдува и громкости.

«Если вы хотите [изменить какую-то из вышеперечисленных надстроек], то вам это необходимо немедленно», — объяснил Майлз Нюрнбургер.

Когда вы этого не получаете, накапливается раздражение, а автопроизводитель рискует потерять клиента. Только в последние пять лет мы начали разрабатывать кнопки для покупателя. Раньше всё было не так: дополнительные настройки были нужны машине, — признался шеф-дизайнер Aston Martin.

Полный перечень функций, которые никогда не должны быть сенсорными, в Aston Martin не назвали. Зато Майлз Нюрнбергер не стал скрывать: новый Vantage создан с учётом «фактора раздражения», а потому аналоговых клавиш в нём более чем достаточно. Впрочем, есть и обратная сторона медали: Aston Martin DBX настолько «аналоговый», что не нравится привыкшим к цифровизации китайским клиентам, а потому требует срочного обновления.