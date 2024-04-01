Toyota раздумывает над безрамным пикапом на базе Corolla

Гендиректор американского представительства Toyota Тед Огава заявил Automotive News, что компания анализирует сегмент лёгких грузовичков с несущим кузовом. Топ-менеджер проговорил: конкретных планов по созданию компактного пикапа Toyota нет, но маркетологи оценивают перспективы такой модели, так как под рамной Tacoma есть свободная ниша. Основой для новинки может послужить платформа TNGA-C.

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Фотошпионы запечатлели на американском заводе Toyota несколько лёгких пикапов, среди них — Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Инсайдеры утверждают, что работа над проектом собственного безрамного грузовичка давно ведётся, но информация о технике противоречива: некоторые говорят, что основой послужит Corolla Cross (платформа TNGA-C), по другим данным в пикап превратят RAV4 (платформа TNGA-K).

Тед Огава подлил масла в огонь, заявив, что Toyota интересуется сегментом лёгких пикапов из-за простоты электрификации такой модели. Компактную модель проще сделать гибридом или вовсе лишить двигателя внутреннего сгорания. В категории небольших безрамных грузовичков аналогов на электротяге немного: можно вспомнить разве что Geely Radar RD6, но за пределами Китая он не продаётся.

Интерес Toyota к пикапам с несущим кузовом понятен. В прошлом году в США Ford Maverick разошёлся тиражом 94 тысячи штук, а Hyundai Santa Cruz нашёл почти 37 тысяч покупателей. Ёмкость рынка достаточно существенная, а разрабатывать грузовичок с нуля не обязательно, ведь в активе Toyota целая плеяда проверенных шасси. Какое решение будет принято в итоге, покажет время.