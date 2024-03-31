Названы самые популярные дизельные автомобили у россиян

Автомобили, оснащенные дизельной силовой установкой, довольно востребованы на российском рынке в возрасте до пяти лет. Самыми покупаемыми моделями за период с января прошлого по март 2024 года стали Volkswagen, Toyota и BMW.

Лидером продаж стал автомобиль BMW 5-Series, это бизнес-седан, оснащенный 2,0-литровым дизельным мотором, мощностью 184 лошадиные силы, привод задний, трансмиссия автоматическая. Автомобиль в возрасте до пяти лет можно приобрести на российском рынке от 5 500 000 рублей.

На втором месте по популярности расположился Toyota Land Cruiser с 3,3-литровым дизельным двигателем, мощностью 299 лошадиных сил, трансмиссия автоматическая, привод полный. В среднем стоимость автомобиля не старше пяти лет составляет от 13 500 000 рублей.

Тройку лидеров замыкает внедорожник BMW X5, оснащаемый 3,0-литровой дизельной силовой установкой, мощность которой составляет 340 лошадиных сил. Привод полный, трансмиссия автоматическая. Стоимость BMW X5 на вторичном рынке на автомобиль не старше пяти лет начинается от 6 000 000 рублей.

Также в десятку лидеров с дизельными силовыми агрегатами вошли такие автомобили как: четвертое место у Volkswagen Touareg, на пятом расположился Toyota Land Cruiser Prado, шестое отдано Hyundai Santa Fe, седьмое у BMW 3-Series, восьмое у BMW X6, девятое - Audi Q7, и замыкает десятку лидеров дизельный Ford Transit.

Напомним, что ряд из указанных моделей в настоящее время можно приобрести в России только на вторичном рынке. Все дело в том, что большое число западных брендов в 2022 году официально прекратили поставки выпускаемых автомобилей в Россию. Поставки новых транспортных средств осуществляются только путем параллельного импорта.