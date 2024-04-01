Роскошный седан Avatr 12 от Changan существенно подешевел в Китае

После презентации Xiaomi SU7 конкуренты поспешили пересмотреть ценовую политику. Марка Avatr добавила модели «12» новую базовую комплектацию, так что начальная цена снизилась на 11,5 процента до 265 800 юаней (37 тысяч долларов). На другие версии действуют дилерские скидки от пяти до семи процентов, хотя с момента начала продаж прошло всего четыре месяца.

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Базовый Avatr 12 это задний привод, один электромотор (313 сил, 370 Нм), запас хода достигает 700 километров. Такой седан весит 2,2 тонны, а разгон 0-100 занимает 6,7 секунды. Альтернатива — полноприводные варианты снаряжённой массой 2,3 тонны с парой электродвигателей (578 сил, 650 Нм), разгоном 0-100 за 3,9 секунды и автономностью 650 километров.

Всем седанам совместной разработки Changan и Huawei положена батарея на 94,5 киловатт-часа, длина кузова составляет пять метров, а колёсная база трёхметровая. Прерогатива топ-версий — адаптивная пневмоподвеска и 21-дюймовые колёса. Мультиконтурные передние кресла с «нулевой гравитацией» теперь входят в базовое оснащение; ещё в 2024 модельном году расширена палитра цветов кузова.

По ходу года Avatr добавит в гамму гибридную версию седана «12» с бензиновым двигателем в роли генератора. Также ожидается расширение линейки Avatr за счёт седана «16» и кроссовера «15»: они должны стать новыми флагманами молодой марки.