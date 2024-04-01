Ford в три раза сократит производство пикапов F-150 Lightning

Пресс-секретарь американской марки подтвердила Detroit Free Press: с 1 апреля из трёх бригад завода в Дирборне будет работать только одна. Всего на производстве Ford F-150 Lightning было задействовано 2100 человек, а теперь на конвейере хватит 700. Ещё 700 работников переведут на фабрику в Уэйне для сборки бензиновых моделей Bronco и Ranger, а оставшихся сотрудников досрочно отправят на пенсию.

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«Голубой овал» больше не питает иллюзий: спрос на электропикапы остаётся на низком уровне, и в ближайшее время ситуация не поменяется. Однако прямых сокращений Ford надеется избежать: работники предпенсионного возраста получат «золотой парашют» в размере 50 тысяч долларов, если согласятся на досрочный уход, остальным предложат перевод на другой завод на Юго-Востоке Мичигана.

Интересно, что год назад Ford планировал нанимать новых сотрудников для производства F-150 Lightning: тогда спрос на электропикапы превышал предложение, и количество предзаказов стремительно росло. Однако с октября продажи «батарейных» грузовичков замедлились, затем вовсе практически остановились, а в начале марта «голубой овал» был вынужден прекратить поставки.

Финансовый директор Ford Джон Лоулер подтвердил, что спрос на электромобили растёт намного медленнее, чем предполагали в отрасли. Топ-менеджер не скрывает, что расходы на «батарейный» транспорт вышли из под контроля, и сейчас производство и продажи электрокаров убыточны. Ранее Ford заявлял, что разрабатывает компактный электрокар для конкуренции с Tesla и китайскими марками, но похоже в 2025 году такой проект завершён не будет.