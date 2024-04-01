Флагманский пикап Great Wall обрел гибридную HEV-версию

На автосалоне в Бангкоке состоялся дебют Shanhai Poer Sahar — «безрозеточного» электрифицированного варианта. Такой пикап пока не продаётся даже в Китае, а техника уникальна. Пиковая отдача системы — 347 лошадиных сил и 648 Нм; подзарядки от внешнего источника не предусмотрено. Начинка гибридного грузовичка Great Wall схожа с внедорожником Tank 500 Urban для российского рынка.

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Great Wall Shanhai Poer — 5,45-метровый пикап, который является флагманским грузовичком GWM. В Поднебесной доступны бензиновая модификация с 3,0-литровым V6 и дизельный вариант с турбомотором 2.4. Технически такие грузовички близки к внедорожнику Tank 500, и салон самый роскошный в сегменте.

В Таиланде продажи начнутся с другой версии — гибрида. У такого варианта под капотом бензиновая «турбочетвёрка» 2.0 (244 силы, 380 Нм), электродвигатель (106 сил, 268 Нм) встроен в 9-ступенчатый автомат, есть полный привод с понижающей передачей. Ёмкость тяговой батареи не указана, но похоже аккумулятор чисто символический. Электромотор помогает пикапу на скоростях до 40 км/ч, ассистирует при разгонах, а также добавляет тяги на бездорожье.

На китайском рынке самозаряжаемый гибрид Great Wall Shanhai Poer тоже появится: эта новинка есть в плане продаж. Подробности о технике раскроют в ближашие недели. А вот в Россию роскошный грузовичок не поставляют, и едва ли планы поменяются. Зато до нас может добраться более доступный King Kong Poer с новым 8-ступенчатым автоматом ZF.