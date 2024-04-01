Водителей в ФР ждет множество изменений. Что нужно знать?

Российских водителей с 1 апреля 2024 года ждет целый ряд важных изменений. Из-за новых ограничений ожидается подорожание автомобилей, а также вступают в силу России и Белоруссии. Подробнее — в материале «Ленты.ру».

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Как изменятся цены на автомобили

Начиная с 1 апреля 2024 года, импорт автомобилей в Россию для физических лиц разрешен либо напрямую, через российскую таможню с уплатой всех ставок, акцизов и налогов, либо через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), но с доначислением платежей в счет утилизационного сбора. Все остальные ранее действующие лазейки в законодательстве, позволявшие снизить затраты поставщиков, теперь запрещены согласно соответствующему постановлению правительства. Оно вносит изменение в постановление от 2013 года об утильсборе.

Можно было купить машину в Китае и привезти ее, например, в Киргизию. А там автомобиль оформлялся на местного жителя, который платил пошлину в Киргизии, но указывал заниженную таможенную стоимость. Экономия получалась приличной. Но машина при этом была растаможена на территории ЕАЭС... При этом она обходилась на несколько сотен тысяч рублей дешевле, чем ввезенные официально Петр Баканов автоэксперт

По словам автоэксперта Баканова, дилеры давно протестовали против такой схемы.

Как считает независимый автоэксперт Сергея Бургазлиева, это приведет к повышению цен на автомобили, ввозимые по такой схеме, и, безусловно, снизит интерес покупателей и сократит объем поставок.

Стоимость ввозимых окольными путями автомобилей в среднем вырастет примерно на 22-25 процентов. При этом в российском автопроме предполагают, что на отдельные товарные позиции цены вырастут более чем на 30 процентов.

Как изменится процесс выдачи прав после вождения в пьяном виде

Одновременно с поправками в закон «О безопасности дорожного движения» с 1 апреля 2024 года вступает с силу разработанный МВД новый регламент сдачи экзамена на водительские права.

Изменений здесь сразу несколько. Одно из наиболее заметных касается нарушителей ПДД, у которых еще не закончился срок лишения прав за «пьяную» езду. Теперь они не смогут вернуть права раньше времени. С 1 апреля вводится запрет на допуск к сдаче экзаменов в ГИБДД гражданам, которые подвергнуты административному наказанию за вождение в пьяном виде или отказались проходить медосмотр, на один год.

Этот запрет уже существовал, однако ранее те, кто был пойман пьяными за рулем (или отказался проходить медицинское освидетельствование), вообще не имея прав, а также те, у кого срок действия документа истек, после истечения ареста на срок от 10 до 15 суток могли сразу идти на экзамен в ГИБДД и получить новое водительское удостоверение. Теперь такой возможности у них не будет.

Как еще изменится экзамен на права

Ограничения для уклонистов от армии

Не пустят на экзамен теперь и тех, кто не пришел в военкомат по повестке. Ожидается, что это ограничение будет отображаться в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет или состоящих на нем, когда тот начнет функционировать.

Новое правило для экзаменаторов

Теперь инспектор-экзаменатор должен сидеть не справа от водителя, как ранее, а на заднем сиденье. Дело в том, что ранее в случае ДТП часто именно экзаменатора суд признавал виновным: согласно российскому законодательству обучающий вождению приравнивается к водителю. Теперь подобная практика уйдет в прошлое.

Новая система баллов

Есть в регламенте и послабление. С 1 апреля в ходе сдачи практического экзамена в Госавтоинспекции допускается получение семи штрафных баллов, а не пяти, как сейчас.

Кроме того, есть в документе и техническое уточнение: если в процессе сдачи экзаменов у гражданина истечет срок действия паспорта или медицинской справки, то процесс приостановят до предъявления кандидатом действующих документов. Эти ограничения были и ранее, однако их решили дополнительно отразить в регламенте.

Кому станет сложнее сдать на права

Согласно поправкам в федеральный закон «О безопасности дорожного движения» ужесточается порядок получения прав категории «D» (автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми сидячих мест). До сих пор требованиями были возраст старше 21 года и наличие медицинской справки. Теперь к этому добавилась необходимость иметь как минимум год стажа управления транспортными средствами других категорий («В» и «С»).

«Анализ зарубежного опыта в вопросах допуска граждан к управлению автобусами, в том числе Республики Казахстан и стран европейского союза, свидетельствует о применении поэтапного подхода от допуска к управлению транспортными средствами с меньшей пассажировместимостью к большей, а также установлением более высоких минимальных возрастных ограничений для категории "D"», — отмечается в пояснительной записке.

При этом данные ограничения по возрасту и водительскому стажу не распространяются на лиц, обучающихся вождению по направлению военных комиссариатов, а также на собственно военнослужащих — при условии, что они управляют транспортными средствами категории «D» и подкатегории «D1» (микроавтобусы с числом сидячих мест от 9 до 16, кроме водительского), принадлежащим только Вооруженным силам России, а также другим войскам, воинским формированиям и органам, в которых предусмотрена военная служба.

«Чем больше пассажировместимость, тем выше должна быть квалификация водителя. Лицу, не имеющему опыта вождения, нельзя доверять перевозку пассажиров в автобусе. Необходимо получить первоначальные навыки, подтвердить их через экзамен и только после этого управлять автобусами», — прокомментировал изменения ведущий юрист Европейской юридической службы (ЕЮС) Орест Мацала.

Кому надо будет поменять права

Тем, кто получил права в другой стране, а затем переехал жить в Россию, нужно будет в течение года заменить водительское удостоверение на российское.

При этом власти заранее перекрыли лазейку с возможностью «обнуления» срока пребывания в России после нового въезда на территорию страны. Согласно поправкам, отсчет годового периода действия иностранных прав будет вестись в ГИБДД с даты первого въезда их владельца в Россию после получения документа, либо с момента получения самого иностранного документа, если это произошло позднее.

В пояснительной записке к документу отмечается, что данные изменения нужны для того, чтобы прекратить практику бессрочного пользования иностранными правами.

«Это позволяет им уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, которое проводится при замене водительского удостоверения после истечения срока его действия, а именно — раз в десять лет», — объясняют авторы документа.

Чтобы получить российские права категорий «М» (мопеды, скутеры, легкие квадроциклы), «А» (мотоциклы с объемом двигателя более 125 кубических сантиметров и мощностью от 11 киловатт) и «В» (легковые автомобили), обладателям иностранных водительских удостоверений достаточно предоставить медицинскую справку (форма 003-В/у) и сдать теоретический экзамен в ГИБДД, а для прав категории «С» (грузовики) и «D» (автобусы) придется полностью переучиваться и сдавать экзамен. Исключение есть для обладателей белорусских прав — менять их не придется.

«Я думаю, что визуально мы не заметим каких-то серьезных изменений [в плане безопасности на дорогах], — прокомментировал поправки в беседе с «Лентой.ру» главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. — Я, например, в других странах тоже подолгу ездил по российскому водительскому удостоверению, и никто мне претензий не предъявлял. Важен ведь не сам факт наличия германского удостоверения у человека, который, скажем, переехал обратно из Германии в Россию, нам важно, как этот человек ездит. Поэтому дисциплинирует ли и повышает ли уровень водительского мастерства замена водительского удостоверения, — не знаю. Не факт».

Но в целом он считает изменение логичным. «Живешь здесь, фактически являясь резидентом, — ты должен ездить по российскому водительскому удостоверению», — прокомментировал Кадаков.

Что появится вместо «Зеленой карты»

С 1 апреля российские автовладельцы могут оформить полис международного ОСАГО для поездок в Белоруссию «синяя карта». Они придут на смену полисам «Зеленая карта», которые стало невозможно выдавать после того, как Генеральной ассамблеей совета страховых бюро было принято решение о приостановке на неопределенный период членства в системе Российского союза автостраховщиков и Белорусского бюро по транспортному страхованию.

Как Сергей Разуван, полисы на зеленых и синих бланках для водителей, совершающих поездки по территории союзного государства, будут действовать параллельно еще в течение года, переоформлять полисы не потребуется.