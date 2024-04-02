Суд конфисковали BMW у жителя Новосибирска за пьяную езду

Еще одна история о конфискации автомобиля за пьяную езду пополнила криминальную хронику Новосибирска. Перебрав с горячительными напитками, без машины остался житель Первомайского района.

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«Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор в отношении ранее не судимого 34-летнего мужчины. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ – управление автомобилем в состоянии опьянения», – сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Пьяный водитель на статусном авто «прославился» в ноябре прошлого года. Соседи увидели, как он хаотично ездит по двору, угрожая пешеходам, и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, но от проверок на алкоголь он отказался.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину и заявил, что раскаивается в содеянном. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Кроме того, суд конфисковал автомобиль «BMW 740», на котором было совершено преступление.