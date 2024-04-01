В Россию вернулся самый надежный кроссовер Subaru Forester

В конце марта текущего года в России стартовали продажи надежного кроссовера Subaru Forester, стоимость которого от 3 200 000 рублей.

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Subaru Forester оснащается 1,8-литровым бензиновым двигателем, мощностью 177 лошадиных сил, в сочетании с бесступенчатым вариатором. При этом кроссовер предлагается только в праворульной версии. Также доступна и более дорогая комплектация, стоимость которой от 5 290 000 рублей, с 2,0-литровым силовым агрегатом, мощностью 150 лошадиных сил, трансмиссия так же как и в более дешевой версии, вариаторная.

В качестве базового оснащения Subaru Forester комплектуется запуском двигателя с кнопки, электроприводом водительского сиденья с памятью на 2 водителя, подогревом всех сидений, подогревом руля, камерой заднего вида, диодной оптикой, системой X-mode (помощь по бездорожью), а также инновационной мультимедийной системой с поддержкой Android Auto, Apple CarPlay, Vehicle Dynamics Control.

Subaru Forester текущего поколения выпускается с 2018 года, что делает его одной из наиболее «бывалых» моделей в своем сегменте. Поскольку большая часть его конкурентов либо претерпела полный редизайн, либо обновилась, кроссовер также будет подвергнут глобальному рестайнингу в 2025 году. В Subaru отметили, что модель нового поколения будет оснащена гибридными технологиями Toyota, а это означает, что будущий Forester может стать прямым конкурентом RAV4.

Напомним, что по итогам прошлого года кроссовер Subaru Forester вошел в десятку самых надежных автомобилей в мире, ему была отдана шестая строчке рейтинга, его опередили такие модели как: Toyota 4Runner, гибридная Toyota Camry, бензиновая Toyota Camry, Toyota RAV4 Prime, BMW X5.