Kia Sonet производства Узбекистана оценили в стоимость Lada Vesta

В Узбекистане стартовало производство субкомпактного Kia Sonet. На заводе ADM Jizzakh модель собирают по полноценному циклу: со сваркой и окраской кузовов, а в 2025 году планируется запуск собственного прессового производства. В том числе благодаря локализации удалось обеспечить привлекательную ценовую политику.

© Российская Газета

В Узбекистане выпускают дорестайлинговую версию "Сонета", актуальную до конца 2023 года. Kia Sonet - переднеприводный "паркетник" длиной 4120 мм и колёсной базой 2500 мм.

Во всех комплектациях локализованная модель предложена с атмосферником 1.5 литра мощностью 115 л.с. с возможностью выбора между 6-ступенчатой МКПП и вариатором.

Прайс-лист на модель не объявлен, но предварительный ценник - 200 млн сумов (около 1,5 млн рублей), что почти в два раза дешевле Kia Seltos.