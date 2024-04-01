Дептранс порекомендовал москвичам начать менять зимнюю резину на летнюю
В Москву пришли солнечные дни, днем столбики термометров приближаются к 20-градусной отметке, а ночью не опускаются до нуля, поэтому сегодня столичный департамент транспорта объявил автомобилистам: пора менять резину на летнюю.
В ведомстве напомнили о минусах зимних шин в теплое время года. Прежде всего у них плохое сцепление с дорогой - зимние шины мягкие, а при "плюсе" размягчаются еще сильнее.
Кроме этого, на зимней резине увеличивается тормозной путь - сложно экстренно остановиться на сухом асфальте. Также при теплой погоде быстро стирается протектор.
"Мы рекомендуем автомобилистам своевременно заменить зимнюю резину на летнюю. Это позволит избежать аварий и убережет от быстрого износа шин. Дорожный патруль ЦОДД уже начал менять колеса на своих автомобилях по сезону", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.