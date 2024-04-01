АвтоВАЗ предложил в Белоруссии Niva Travel в спецверсии Greenline

В соседней стране стартовали продажи заслуженных внедорожников в оригинальном варианте сборки. Особенность Lada Niva Travel Greenline — безальтернативный зелёный цвет кузова. По опциям такая комплектация соответствует версии Comfort`24, а цена выше: от 48 500 белорусских рублей (1,37 миллиона российских рублей). В нашей стране аналогичная «Нива» стоит 1,32 миллиона рублей.

В наличии у белорусских дилеров не так много Lada Niva Travel 2024 года выпуска, и все они в комплектации Greenline. Другие варианты сборки тоже есть, но на «прошлогодних» машинах. Оснащением спецверсия Greenline не удивит: не придётся доплачивать за кондиционер, подогрев передних кресел, рейлинги, защиту двигателя, литые диски, центральный замок и электрозеркала.

В Беларуси более дорогих вариантов Niva Travel пока нет в наличии, а в России оснащение и цены таких внедорожников недавно пересмотрели. Теперь комплектация KHL`24 стоит на 13 тысяч рублей дешевле, ведь из списка базовых опций исчезли «грязевые» покрышки и обивка потолка чёрного цвета. Зато недавно «Нивы» обзавелись системами ABS и EBD, двигателем экостандарта «Евро-5» и круиз-контролем.

Подушки безопасности на семейство внедорожников Lada Niva пока не ставят, и сроки появления этой важной опции не уточняются. В 2025 году заслуженные вездеходы обещают унифицировать и перевести на более современные двигатели от переднеприводных моделей: под капотом может появиться «атмосферник» 1.6 от «Гранты».