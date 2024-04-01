Great Wall начал продажи пикапа King Kong Poer c автоматом ZF

Вопреки слухам гигантский грузовичок обрёл не китайскую коробку передач Hycet, знакомую по линейке Tank, а немецкую «гидромеханику» с восемью ступенями — аналогичная АКП ставится на Haval H9. Двухпедальные Great Wall King Kong Poer доступны в восьми вариантах сборки с задним или полным приводом, бензином или дизелем! Цены начинаются с 99 800 юаней (14 тысяч долларов).

Полноразмерный пикап King Kong Poer продаётся в России официально, но пока только с 6-ступенчатой «механикой», полным приводом и в богатых комплектациях. А вот в Китае доступны утилитарные версии, а всего есть полсотни вариантов сборки с разным оснащением, длиной колёсной базы и технической начинкой!

Богато оснащённый бензиновый полноприводный грузовичок (190 сил, 360 Нм) с немецким 8-ступенчатым автоматом стоит 120 тысяч юаней (17 тысяч долларов), за топ-версию с дизелем (163 силы, 400 Нм), полным приводом и аналогичной коробкой передач придётся выложить 127 тысяч юаней (18 тысяч долларов). Оба двигателя турбированные, рабочим объёмом 2,0 литра.

В нашей стране двухпедальные Great Wall King Kong Poer наверняка появятся, но сроки пока спрогнозировать сложно. Появление современной и проверенной коробки передач станет конкуретным преимуществом «Кинг Конга», ведь у пикапов Sollers и УАЗ двухпедальных версий нет, а у JAC автомат можно выбрать только на самых дорогих вариантах.