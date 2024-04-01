GAC запатентовал в России названия своих суперкаров

Китайский производитель легковых автомобилей GAC официально запатентовал в России названия новых автомобилей, ими станут электромобили в кузовах купе, седан и кроссовер.

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Новыми моделями стали купе Hyper SSR, официально представленный два года назад, но в России не продавался, Hyper GT - седан, оснащенный электромотором и Hyper HT, который будет выпускаться в кузове кроссовер.

Ранее автопроизводитель не сообщал о своих намерениях выводить на российский рынок данные модели, но поданная заявка на регистрацию говорит об обратном.

Купе Hyper SSR оснащается электромотором, мощностью 1224 лошадиные силы. На российском рынке официально не представлен, но ряд компаний предлагают на заказ привести автомобиль из Китая, который оценивается от 20 000 000 рублей.

Напомним, ранее концерн GAC зарегистрировал новый суббренд Aion, который специализируется исключительно на выпуске электромобилей. В России уже прошли сертификацию такие модели как Aion S, ES, V, LX и Plus.

Китайские производители легковых автомобилей с каждым днем наращивают свое присутствие на российском рынке, об этом говорит доля реализованных транспортных средств в период с января по февраль. В процентном выражении она составляет 69%. На российские автомобили приходится только 12%, а оставшиеся 19% заняли западные бренды, несмотря на то, что официально поставки автомобилей не производятся.

Эксперты делают предположения, что по итогам марта сумма выручки от реализации китайских автомобилей на российском рынке достигнет 80% от общего числа продаж. Это говорит о том, что автолюбители в России стали не только отдавать предпочтение высокотехнологичным и недорогим автомобилям, но и стали доверять производителям из Китая.