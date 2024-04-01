В Саратове продают 60-летнюю фиолетовую "Волгу" с двигателем от Toyota

В Саратове продают раритет: ГАЗ-21 необычного фиолетового цвета выпуска 1964 года. По информации владельца, пробег у "Волги" небольшой - всего 63 600 километров. Владельцев за все время было два. Автомобиль оснащен двигателем от "Тойоты" и автоматической коробкой передач.

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"Передняя подвеска "Волга 105", задний мост "Вольво", дисковые тормоза в круг, кондиционер, электростеклоподьемники, камера заднего вида, сигнализация с автозапуском, подогрев сидений, музыка", - говорится в объявлении.

"Волга" требует небольшой доработки салона. За автомобиль просят 600 тысяч рублей. "Обмен, рассрочку и прочие махинации не предлагать", - уточнил владелец.

Ранее "РГ" писала о раритетной "Волге", которую продают с квитанциями штрафов времен СССР.