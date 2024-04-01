BMW M5 нового поколения сможет ездить на электротяге

Одной из главных и самых ожидаемых премьер 2024 года будет новое поколение «заряженной» модели BMW M5, причём вместе с привычным седаном к дебюту готовится и третий в истории BMW M5 Touring. Пока немецкий автопроизводитель ограничился несколькими тизерами, однако председатель правления BMW AG Оливер Ципсе уже приоткрыл завесу тайны над техническими характеристиками амбициозных новинок. Оказалось, что М5 получит чисто электрический режим работы гибридной силовой установки.

Выступая на ежегодной конференции BMW Group по итогам 2023 года, глава компании анонсировал скорую премьеру нового M5 — сначала на рынок выйдет седан, а позже появится универсал. Точные даты не названы, но случится это до конца текущего года — ожидается, что продажи седана стартуют в июле, а версия Touring поступит в продажу в ноябре.

При этом топ-менеджер заявил, что новый M5 сможет ездить исключительно на электротяге — автономность составит до 70 километров. Обеспечит это гибридная силовая установка, параметры которой пока не названы. По слухам, это будет 4,4-литровый битурбомотор V8 мощностью 580 сил и 195-сильный электромотор в связке с батареей емкостью 18,6 киловатт-час.

Совокупная мощность силовой установки составит около 720 «лошадей». Естественно, новинка получит полный привод, станет крупнее предшественника по всем измерениям, но самым критичным станет увеличение массы до почти 2,5 тонн — по весу BMW M5 сравняется с актуальным поколением кроссовера BMW X5, что бросает серьёзный вызов инженерам, которые должны будут настроить седан и универсал так, чтобы сохранить отточенную управляемость.