Производство Belgee X50 стартует уже в этом году

Серийный выпуск планируют наладить уже в этом году: первую партию соберут в августе или сентябре, пишет «Профиль» со ссылкой на заместителя премьер-министра Белоруссии Петра Пархомчика. По его словам, уже выбраны площадки, на которых будут производить комплектующие для электромобиля. Его построят на базе Belgee X50 — белорусской версии дорестайлингового кроссовера Geely Coolray.

© Motor.ru

В первую партию войдут всего пять электрокаров, уточнил Пархомчик. Вопрос с компонентной базой уже решен, но не выбрана батарея. По словам заместителя премьер-министра, президент Александр Лукашенко дал «жесткое поручение» отчитаться об организации белорусского аккумулятора к августу 2024 года.

«Нет никаких сомнений, что поставленная задача будет выполнена в установленные сроки», — сказал Пархомчик.

Первым белорусским электромобилем будет Belgee X50, он же Coolray. Сварочные работы возьмет на себя предприятие Belgee, выпускающее Geely для Белоруссии и России. Ранее сообщалось, что к проекту привлекут заводы «Измеритель» и ОАО «Интеграл», а также предприятие по выпуску электромоторов для пассажирского и грузового транспорта ОАО «Могилевлифтмаш».

В движение кроссовер будет приводить электродвигатель максимальной мощностью 163 лошадиные силы (300 Нм крутящего момента). Скорость ограничена на уровне 130 километров в час. Что касается цены, то ориентироваться можно на «топливный» X50: за него просят от 66 тысяч белорусских рублей, или 1,87 миллиона российских.