Японские тюнеры доработали болид Формулы Е

В 2024 году чемпионат мира по гонкам электромобилей Формула Е впервые в своей истории приехал в Японию — в конце марта этап прошёл на уличной трассе в Токио. Гоночный уик-энд превратился в масштабный автоспортивный праздник, в котором поучаствовало и знаменитое тюнинговое ателье Liberty Walk из Страны восходящего солнца, которое известно своими эпатажными аэродинамическими обвесами для различных моделей автомобилей. На сей раз тюнеры взялись за доработку болида Формулы Е.

Гоночную машину компания доработала в своём фирменном стиле, отдав, как она сама заявляет, этим проектом дань уважения японской автомобильной культуре и атмосфере уличных гонок. Естественно, в техническую составляющую болида тюнеры не вмешивались, ограничившись внешним декором.

Машину Формулы Е оснастили развитым передним антикрылом с дополнительными горизонтальными и вертикальными плоскостями, увеличили боковые понтоны, установили массивное антикрыло сзади, которое имеет новые торцевые пластины.

© Liberty Walk

© Liberty Walk

© Liberty Walk

© Liberty Walk

© Liberty Walk

© Liberty Walk

© Liberty Walk

© Liberty Walk

© Liberty Walk

Колёса накрыли специальными колпаками, под днище установили неоновую подсветку, а кузов украсили стикерами. Одним из лиц проекта стал актёр Сон Кан, который сыграл роль японского уличного гонщика Хана во франшизе «Форсаж». Звёздный гость посетил уик-энд Формулы Е в Токио и лично представил необычный болид от Liberty Walk публике.