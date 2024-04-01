Завод "Москвич" в апреле продолжит продавать авто со скидкой до 712 тыс. рублей

В апреле 2024 года новые автомобили марки «Москвич», как и в марте, будут продавать по беспрецедентным скидкам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу бренда.

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«Стоимость кроссовера «Москвич 3» начинается от 1,6 млн рублей. А лифтбек «Москвич 6» можно купить от 2,13 млн рублей. Указанная начальная цена также сохраняется на покупку автомобилей в апреле», — рассказали в пресс-службе бренда.

Завод «Москвич» резко снизил цены почти на весь модельный ряд в марте 2024 года.

Седан «Москвич 6» 2023 года выпуска подешевел на 490 тыс. рублей во всех своих комплектациях. При этом он лишился «прямой скидки» в 200 тыс. рублей, которую с начала 2024 года предлагали для двух версий с вариатором.

Стоимость модели «Москвич 3» упала еще сильнее. Так, в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» автомобиль подешевел на 630 тыс. рублей, а в модификации «Комфорт» – на 712 тыс. рублей.