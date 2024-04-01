Новый кроссовер Lada Vesta получит скопинские амортизаторы

Перед заключением контракта производственные площадки «СААЗ Комплекта» подверглись аудиту системы менеджмента качества на предмет соответствия требованиям российского автогиганта. Присвоенный производству ранг «B» ознает, что скопинский завод может выпускать детали для вазовских новинок.

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В первую очередь, скопинскими амортизаторами оснастят перспективную модель Lada Iskra, премьера которой состоится этим летом на Петербургском международном экономическом форуме. В новое семейство войдут седан, универсал, а также кросс-версия универсала. В основе машин лежит локализованная версия французской платформы CMF-B.

Кроме того, отечественные детали подвески найдут своё применение и в новом кроссовере на базе Lada Vesta — над ним сейчас вовсю работают инженеры. На его создание уйдёт 2-3 года: пока готовы лишь тестовые «мулы», на которых ведётся обкатка необходимых решений. Предположительно, серийная версия SUV увидит свет до конца 2025 года.

Ранее «СААЗ Комплект» начал серийное производство амортизаторных стоек для кроссоверов Renault Duster, Kaptur, Arkana, а также родственного Nissan Terrano. Заявлено, что новые детали способны работать при любых температурах. Их заявленный ресурс составляет 100 тысяч километров, а гарантия — 20 тысяч километров.