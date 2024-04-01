Появились первые изображения нового "Иж Фабула"

Сегодня стало известно о возрождении ещё одного российского бренда — им станет Иж. И в отличие от других подобных историй (реальных и перспективных), этот автомобиль будет не «китайцем» с другим логотипом, а полностью отечественным.

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Мы уже неоднократно писали о том, что АВТОВАЗ планирует выпустить новое семейство с именем Iskra, которое придёт на смену самому популярному на российском рынке (по итогам 2023 года) автомобилю — Lada Granta. Ранее были опубликованы рендеры новинки в кузове седан, универсал и его кросс-версии. Однако, судя по недавно появившейся информации, бюджетную платформу Гранты решено оставить в строю, переправив её в Ижевск. Там будет возрождён выпуск автомобилей Иж, а основной моделью станет универсал Фабула, сделанный на базе универсала Гранта.

Оригинальная Фабула, сделанная на базе хэтчбека Иж-2126, была впервые представлена в 2003 году, серийно универсал выпускался до 2005 года. Он позиционировался как бюджетный вместительный автомобиль для поездок на дачу и путешествий, таким же станет и новый универсал, сделанный на базе Гранты. Его внешность будет стилизована под оригинальный Иж: появится новый капот, сильнее «наплывающий» на решётку радиатора, сама решётка будет сделана более узкой. Одна из самых характерных черт модели Иж-2126 — «скошенные» задние арки. Что же касается особенностей непосредственно универсала, то к ним можно отнести заметно более высокий уровень крыши в задней части кузова, практически вертикальную дверь багажника с огромным стеклом и характерные катафоты, расположенные слева и справа от ниши номерного знака. Учитывая бюджетность грядущей новинки, можно ожидать неокрашенные бамперы, корпуса боковых зеркал и дверные ручки.

По технической части Иж Фабула будет максимально унифицирован с нынешней Грантой. Это значит, что универсал получит мотор 1.6 (скорее всего, новинке достанется более мощная версия с отдачей в 106 л.с., учитывая подросшую массу автомобиля) и 5-ступенчатую механическую коробку передач. Кроме того, в дальнейшем планируется также появление «заряженной» модификации Фабула Спорт со 118-сильным мотором от аналогичной Гранты: приём заказов на неё должен стартовать 1 апреля следующего года.

Напомним, ранее мы рассказывали об опыте владения хэтчбеком Иж Ода с пробегом 4900 км, а также универсалом Иж «Комби» 1988 года с пробегом 3000 км.