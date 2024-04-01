Заработал сервис, хранящий данные обо всех страховках на машины

С 1 апреля 2024 года проверить сведения по ОСАГО, каско, добровольному страхованию автогражданской ответственности (ДСАГО) и страхованию жилья можно через Госуслуги. Все сведения хранятся в Едином бюро страховых историй.

О начале работы в России нового автоматизированного сервиса по сбору и хранению данных о страховках россиян сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на оператора — Национальную страховую информационную систему (НСИС).

«1 апреля 2024 года дан старт функционирования единой автоматизированной информационной системы страхования (АИС страхования), оператором которой выступает АО „НСИС“ — созданная 13 апреля 2023 года дочерняя организация Банка России. С 1 апреля 2024 года информация из АИС страхования может быть получена гражданами на портале Госуслуг, а в ближайшее время будет обеспечен доступ пользователей АИС страхования к своей страховой истории через личный кабинет на сайте АО „НСИС“», — конкретизировали в компании.

До октября 2024 года данные о страховании будут поступать в две информационные системы — АИС ОСАГО (оператор — Российский союз автостраховщиков) и АИС страхования (отвечает АО «НСИС»). С 1 октября 2024 года РСА перестанет выполнять функции оператора АИС ОСАГО, а вся ответственность за функционирование единой информационной системы ляжет на АО «НСИС». С указанной даты изменится порядок заключения договоров ОСАГО, однако страхователи никаких изменений не заметят.

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