Правительство РФ пообещало тысячи новых зарядных станций для электрокаров

Правительство РФ в рамках инициативы «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» продолжит субсидировать затраты регионов на развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В 2025 году в эксплуатацию введут более 2,8 тысячи быстрых зарядок, а в 2026-м — 3,3 тысячи штук. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

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По данным Росстата, в 2015 году в стране насчитывалось всего шесть зарядных станций для электромобилей, а к 2022-му их количестве увеличилось до 574 штук. План по установке зарядок на 2023 год предусматривал 659 быстрых станций и 2163 медленные. В прошлом году количество сессий на станциях зарядки достигло 223,8 тысячи, и в среднем каждая станция была использована 110 раз.

В течение 2024 года в России появятся еще 4643 электрозарядных станции. Их них 1437 будут быстрыми (мощность составляет 50 и более киловатт), а 3206 — медленными (до 50 кВт).

«Автостат» в свою очередь приводит статистику по электрокарам: по состоянию на 1 января 2024 года в нашей стране насчитывалось 39,1 тысячи «зеленых» машин, что составляло 0,1 процента от общего количества легковушек в стране. При этом «электропарк» активно растет: за последние полгода он увеличился в полтора раза.

В феврале россияне приобрели 1905 новых электромобилей — это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. «Этот результат является одним из самых высоких в истории рынка новых электрокаров и лишь чуть-чуть не дотягивает до рекорда, который был установлен в декабре прошлого года, когда было продано 1922 таких машины», — отмечают аналитики. Всего же за два первых месяца 2024 года было реализовано 3390 электрокаров — в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.