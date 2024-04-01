Forthing T5 Evo для России предложат в трех вариантах дизайна

Компания Ixen Motors рассказала подробности о Forthing T5 Evo для российского рынка. Кроссовер будет доступен с несколькими вариантами экстерьера.

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Первый вариант внешности - классический, который описывается как "выверенный баланс элегантных линий и агрессивных акцентов". Второй вариант предполагает наличие на переднем бампере сплиттера с контрастной красной вставкой, которая также продолжается по периметру кузова. Третий вариант обвеса Forthing T5 Evo отличает более агрессивный дизайн решётки радиатора и бамперной группы.

Также компания-дистрибьютор анонсировала появление новой цветовой схемы отделки салона - из экокожи песчаного цвета.

Forthing T5 Evo - компактный кроссовер с габаритами 4565 х 1860 х 1690 мм и колёсной базой 2715 мм. Он оснащён полуторалитровым двигателем мощностью 197 л.с. от Mitsubishi и 7-ступенчатым "роботом" производства компании Magna. Привод - передний, но в течение 2024 года модель получит 4х4.

Купить Forthing T5 Evo сейчас можно со скидкой до 600 тысяч рублей. Таким образом, диапазон цен на кроссовер составляет 2 480 000 - 2 790 000 рублей.