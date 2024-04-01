На бывшем заводе Hyundai собрали уже 3 тысячи автомобилей Solaris

В первом квартале 2024 года петербургский завод, ранее выпускавший Hyundai, произвел три тысячи автомобилей Solaris. С конвейера предприятия выходят четыре модели бренда: седаны Solaris HS и Solaris KRS, компактный кроссовер Solaris HC и кросс-хэтчбек Solaris KRX.

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Производство модельного ряда Solaris началось в Санкт-Петербурге 22 февраля. Как уточнили на предприятии, первую партию автомобилей отгрузили 11 марта: она отправилась в дилерские центры Москвы, Санкт-Петербурга, Поволжья, Кавказа, Урала, Сибири и других регионов России.

"Автомобильный завод АГР" работает в режиме полного производственного цикла. На предприятии задействовано более 240 промышленных роботов, с которыми работают опытные специалисты. "Во втором квартале этого года планируем увеличить объем выпуска и отгрузок автомобилей нашего петербургского завода", - отметил генеральный директор ООО "АГР" и ООО "Автомобильный завод АГР" Алексей Калицев.

Как отметили на предприятии, автомобили имеют продвинутые системы активной и пассивной безопасности Solaris, они адаптированы под российские условия.

Гарантия на все модели Solaris составляет три года или 100 000 километров пробега.

Ранее "РГ" сообщила, что цены на автомобили Solaris, произведенные в Санкт-Петербурге, установят сами дилеры.