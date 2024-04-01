Проверенный бюджетный Hyundai i20 замечен в продаже в России

Компактный хэтчбек Hyundai i20, покинувший российский рынок вместе с выходом на него «первого» Hyundai Solaris в 2011 году, вновь появился в продаже в России. Теперь эти машины поставляются к нам по альтернативным схемам, а цены на них на одном из классифайдов стартуют от 1 800 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

© Hyundai

Во столько новый i20 2023 года выпуска оценил «частник» из Казани. Судя по фотографиям, предлагаемый им экземпляр представлен в «средней» либо в базовой комплектации — это видно по тканевой обивке сидений, отсутствию климат-контроля (вместо него стоит обычный кондиционер), аналоговой «приборке» с миниатюрным дисплеем бортового компьютера и простой штатной аудиомагнитоле с монохромным экраном.

Мультибрендовый автосалон из Казани оценил этот хэтчбек дороже — в 1 990 000 рублей. А вот в Оренбурге, где на продажу выставлен i20 в более «богатой» комплектации с сенсорным мультимедийным комплексом, за него просят 2 140 000 рублей, но без учета утилизационного сбора. Сколько нужно будет доплатить за него, продавец не уточняет.

В любом случае, технически все предлагаемые хэтчбеки идентичны. Они оснащены 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором T-GDI мощностью 100 л.с., работающим в паре с семиступенчатым преселективным «роботом».