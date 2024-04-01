Названа доля проваливших экзамен по вождению

По итогам 2023 года число россиян, которым не удалось сдать теоретическую часть экзамена с четвертой и более попытки, возросло до 7,6%. Об этом заявил радиостанции «Милицейская волна» начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания государственных услуг Госавтоинспекции России Роман Мишуров.

По словам сотрудника ГИБДД, в 2022 году показатель составил 5%.

В 2023-м практический экзамен с четвертой или более попытки не сдали 16% кандидатов в водители. Также отмечается, что с первого раза практический экзамен сдали порядка 11% кандидатов в водители, а теоретический экзамен — порядка 30%.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля водительские удостоверения иностранных граждан можно будет обменять на российские, заново сдав экзамен. Это следует из изменений в ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Теперь выданные в других странах права будут считаться действительными только в течение года после получения их владельцем гражданства РФ или вида на жительство в России.