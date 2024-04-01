На дорогах Башкирии ввели ограничение движения для грузовиков

В Башкирии с 1 по 30 апреля 2024 года действует временное ограничение движения для грузовиков по региональным и межмуниципальным дорогам. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства республики. Сотрудники Ространснадзора будут контролировать соблюдение владельцами большегрузов временных сезонных ограничений. За нарушение запрета автомобили будут перемещать на штрафстоянки, а на должностных и юридических лиц будут выписывать штрафы. Отмечается, что при необходимости владельцы грузовиков с неделимым грузом, превышающим разрешенную массу, могут проехать только по специальному разрешению. Предоставление услуги осуществляется в режиме «одного окна», в электронном виде, уполномоченным федеральным казенным учреждением «Росдормониторинг». Подать заявление на получение специального разрешения можно через личный кабинет перевозчика на официальном сайте. Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях - ВК и Одноклассники

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