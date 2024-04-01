В России подорожала легендарная «Буханка»

В России подорожала легендарная УАЗ «Буханка». Ульяновский автозавод с 1 апреля поднял стоимость одной из версий модели СГР 2024 года выпуска на 15 тысяч рублей или 1,1%. Об этом «Автоновости дня» узнали в ходе регулярного мониторинга прайс-листов УАЗа.

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По новой цене теперь продается девятиместный автобус с двигателем экологического класса «Евро-2», который с 1 420 000 рублей подорожал до 1 435 000 рублей. При этом нужно учитывать, что в цену не входит плата за доставку автомобиля до дилерского центра, за которую УАЗ дополнительно просит 50 тысяч рублей.

Расценки на остальные версии «Буханки» 2024 г. в. остались прежними — это СГР с однорядной и двухрядной кабинами, пятиместная и семиместная «Комби», а также фургон с двумя и пятью посадочными местами. Они без учета доставки до дилера стоят 1 345 000 — 1 395 000 рублей, 1 365 000 — 1 368 000 рублей и 1 370 000 рублей соответственно.

Вместе с тем с сайта УАЗа исчезла ссылка на прайс-лист юбилейной «Буханки», старт производства которой был анонсирован еще в сентябре прошлого года. Это было лимитированное исполнение в 120 экземплярах (стоимостью 1 625 000 рублей каждый), разработанное в честь 65-летнего юбилея классического УАЗ-450 образца 1958 года.

Оснащение моделей семейства СГР не изменилось. Все «Буханки» 2024 года выпуска комплектуются 2,7-литровым 112-сильным бензиновым двигателем ЗМЗ-40911 экологического класса «Евро-2», китайской пятиступенчатой механической коробкой передач BAIC, подключаемым полным приводом с двухступенчатой «раздаткой» и мостами «Спайсер».

Кроме того, у всех «Буханок» есть диагонально-поясные иннерционные ремни безопасности на передних сиденьях, устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», 16-дюймовые стальные колесные диски, локеры на передних колесах, контрастная обивка сидений с белой двойной прострочкой и водоотталкивающей пропиткой, ящик для мелочевки в панели приборов (с возможностью замены на 1DIN-овую магнитолу), отопитель кабины и гидроусилитель руля.