ГАЗ начал опытно-промышленный выпуск «Соболей» нового поколения

Горьковский автозавод инициировал опытно-промышленное производство новых полноприводных вэнов. Речь идет о модели Соболь NN 4WD, сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Всего представлены две модификации автомобилей. Так, приобрести можно грузопассажирские фургоны-комби (на 6 или 7 мест) и грузовые фургоны (3 места).

«Пока эти образцы считаются опытно-промышленными, но вовсю продолжается подготовка к их серийному производству», - говорится в публикации.

Соболь NN 4WD отличается наличием рамной конструкции и полным приводом типа part-time (с жестким подключением передней оси). Машина получила 2,5-литровый турбодизель ГАЗ G-Series (149 л.с., 330 или 420 Нм по выбору покупателя).

Также есть блокировка заднего дифференциала и понижающий ряд. Двигатель сочетается с 6-ступенчатой механической КП.

Ранее сообщалось, что Горьковский автомобильный завод приступил к выпуску среднетоннажного грузовика Валдай-12. По данным «Автопотока», грузовики представляют собой товарные автомобили. Валдай-12 идет в одном потоке с классическими капотными ГАЗонами Next.