Geely Monjaro обновился в России: три главных изменения

Основных изменений в кроссовере несколько. Во-первых, в палитру добавили новый матовый цвет кузова, во-вторых, проявился еще один вариант отделки салона, выполненный в темных тонах, и, наконец, в-третьих, изменился дизайн фоновой подсветки в дверных картах. Цена при этом осталась прежней: флагманский кроссовер стоит от 4 694 990 рублей без учета скидки и от 4 037 990 рублей — с ней.

Новая темная отделка интерьера доступна во всех комплектациях — всего их у Monjaro три, базовая Luxury, «средняя» Flagship (от 4 894 990 рублей без скидок) и топовая Exclusive (от 4 994 990 рублей). В исполнениях Luxury и Flagship теперь доступно новое сочетание черной экокожи и замши — оно пришло на смену коричневому кожаному салону с бежевыми вставками. Кроме того, в этих комплектациях у рулевого колеса отделка из кожи черного цвета, а атмосферная подсветка на дверных картах выглядит иначе — вместо пересекающихся линий теперь градиентный рисунок, составленный из прямоугольников.

Наконец, для Monjaro в самой дорогой версии Exclusive стал доступен новый цвет кузова: матовый серый Lomo Grey.

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

© Geely

В остальном Geely Monjaro остался прежним. Под капотом у него двухлитровый бензиновый мотор мощностью 238 лошадиных сил. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, привод полный. Кроссовер расходует 8,5 литра топлива на 100 километров в смешанном цикле и разгоняется с места до 100 километров в час за 7,7 секунды.

Модель поставляют в Россию из Китая, на нее распространяется гарантия автопроизводителя пять лет или 150 тысяч километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

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Monjaro продается на российском рынке с весны 2023 года. За неполный дебютный год модель разошлась в количестве почти 20,5 тысячи экземпляров и попала в топ-10 бестселлеров в России. В январе 2024 года дилеры реализовали более 3,6 тысячи таких кроссоверов, в результате чего Monjaro обогнал по популярности отечественную Lada Niva Legend (3,3 тысячи штук).

В феврале 2024-го продажи Geely Monjaro составили 4,83 тысячи экземпляров, и по этому показателю китайскому кроссоверу удалось обогнать не только Lada Niva Legend, но и Niva Travel. Флагман Geely завершил месяц на четвертой строчке в общероссийском рейтинге самых востребованных моделей на рынке.

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