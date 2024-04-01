Volvo EX30 получил спортивный обвес и новые колесные диски от Heico Sportiv

Тюнинг-ателье Heico Sportiv разработало пакет визуального тюнинга для нового электромобиля Volvo EX30.

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Известно, что компания представила два новых варианта 21-дюймовых легкосплавных дисков с пятью (Volution V) или десятью спицами (Volution X). Они доступны в разных цветах.

Машину также можно оснастить новыми пружинами, уменьшающими клиренс электромобиля на 30 мм, а также новыми элементами обвеса. Речь идет о новых бамперах, накладках на пороги и диффузоре.

Тюнеры, как правило, оставляют электрические силовые агрегаты нетронутыми, но это неплохо, поскольку электромобиль от Volvo уже достаточно мощный кроссовер.

Двухмоторная версия выдает 428 л.с. и 543 Нм максимального крутящего момента, позволяя электрическому кроссоверу разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды.

Стоимость обвеса составляет 3330 евро (330 тысяч рублей), хотя каждый компонент можно приобрести отдельно. Каждое колесо обойдется в 600–839 евро (60—84 тысячи рублей) в зависимости от дизайна. Наконец заниженные пружины стоят 390 евро (39 тысяч рублей).