В России начали сушить дороги

Комитет по дорожному хозяйству Ленобласти объявил, что с 1 апреля 2024 в регионе стартует сезонная просушка дорог, из-за чего на региональных трассах введены ограничения для большегрузного транспорта. Исключения составляют пассажирские автобусы и грузовики, которые перевозят товары первой необходимости.

Местные власти отмечают, что сушиться дороги будут в период с 1 по 30 апреля. В течение этого времени по региональным асфальтовым дорогам запрещён проезд грузовых автомобилей с нагрузкой на ось более 5 тонн, по гравийным и грунтовым — более 3 тонн на ось.

В ведомстве подчеркнули, что контролировать соблюдение требований будут инспекторы с передвижными постами весового контроля, а машины нарушителей будут отправлять на штрафстоянку. Владельцев же ожидают крупные штрафы.

Отдельно отмечается, что ограничения не коснутся пассажирских автобусов, мусоровозов, сельскохозяйственной и строительной техники, ведомственный транспорт, а также грузовики, которые перевозят продукты питания, лекарства, почту, животных и корма для них, опасные грузы, любые виды топлива, материалы и технику для ремонта и обслуживания дорог, а также смазочные масла и специальные жидкости. Помимо этого, запрет обойдёт стороной международные перевозки.

Ранее стало известно, что рост стоимости лизинга привёл к отказу перевозчиков от собственного автопарка. Теперь они пользуются аутсорсингом и сосредотачиваются в сегменте экспедирования. Крупные перевозчики, в отличие от мелких, пока могут позволить себе обслуживать лизинг.