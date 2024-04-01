Chery продолжает раскрывать "фишки" нового внедорожника iCar

Компания Chery опубликовала финальные тизеры новой модели iCar с индексом V23. Дебют новинки состоится на автосалоне в Пекине позднее в этом месяце.

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Автомобиль имеет короткие свесы, квадратный кузов, круглые фары и обыгранный кожух запасного колеса на пятой двери. На одном из тизеров крупным планом показан логотип NFC, расположенный рядом со вставкой на боковой части в районе петлей двери. Это означает, что бесконтактный чип в смартфоне можно будет использовать как ключ.

Также iCar V23 получит радар миллиметрового диапазона.

Известно, что V23 получит полностью электрическую силовую установку.

Первенцем линейки iCar от Chery стал электрический внедорожник iCar 03, продажи которого стартовали в феврале 2024 года.