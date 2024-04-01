BMW M240i стал самым быстрым на планете

BMW M240i мощностью 1500 лошадиных сил стал самым быстрым автомобилем на планете, проехав четверть мили за 7,9 секунд со скоростью 285 километров в час. Об этом сообщает Motor1.

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По данным портала, внешне купе M240i xDrive идентично стандартным моделям. Главными отличиями от них стали новые тормоза и модифицированная версия оригинального трехлитрового шестицилиндрового 1500-сильного двигателя B58. Он оснащен новыми распределительными валами, головками, мощной топливной системой и 74-миллиметровым турбокомпрессором Precision.

Автомобиль испытали на ТХ2К в Техасе в начале марта. На шоу BMW M240i смог проехать четверть мили за 7,9 секунд со скоростью 285 километров в час. Таким образом автомобиль стал самым быстрым на планете.