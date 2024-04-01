BMW готовит обновление M3 Touring 2025

Немецкий производитель BMW работает над обновлением модели M3, которое коснется не только седана, но и универсала M3 Touring. Об этом сообщает MotorAuthority.

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Согласно сделанным порталом снимкам, обновленная версия имеет другой дизайн фар, который также был замечен у всего модельного ряда M3, 4-Series и M4. О механических изменениях универсала пока ничего неизвестно.

В настоящее время M3 Touring оснащен трехлитровым турбированным двигателем мощностью 473 лошадиных силы, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Ожидается, что обновленную версию представят в конце 2024 года или в начале 2025 года.