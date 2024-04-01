В РФ выставили на продажу ИЖ-2125 «Комби» 1988 года выпуска

На сайте объявлений «Авито» появилось объявление о продаже автомобиля ИЖ-2125 «Комби» 1988 года выпуска. За него просят 2,5 миллиона рублей.

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Напомним, что выпуск ИЖ-2125 был начат на заводе в Ижевске в 1973 году. Автомобиль создавали на базе «Москвича-412», но с пятидверным кузовом. Таким образом данная модель стала первым серийным хэтчбеком в истории советского автопрома.

Всего было выпущено 414 тысяч «Комби». При этом большая их часть уже давно стала металлоломом, но ярко-синий автомобиль в объявлении является исключением. Ее пробег составляет всего четыре тысячи километров, за все время у него был только один владелец.

Автор объявления уверяет, что состояние автомобиля «максимально приближено к идеальному», он не реставрировался. Его стоимость он оценил в 2,5 миллиона рублей.