Седан Avatr 12 превратился в эффектный кабриолет

Необычная конверсия, как несложно догадаться, была состряпана китайской компанией Avatr по случаю 1 апреля, но клиентам идея понравилась, они готовы купить такой кабриолет.

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Так называемый День смеха, он же День дурака в этом году выдался не очень урожайным по части курьёзных новостей от автопрома — большинству компаний сейчас не до смеха, да обстановка в мире, мягко говоря, неспокойная и не способствующая непринуждённому веселью. Тем не менее компания Avatr напрягла искусственный интеллект и попросила его нарисовать кабриолет на базе дебютировавшего в прошлом году седана Avatr 12.

Напомним, что Avatr — это совместное детище автомобильной компании Changan, производителя аккумуляторов CATL и IT-гиганта Huawei. Avatr выпускает премиальные электромобили, которые доступны в том числе в России. У себя на родине Avatr вынуждено участвует в ценовой войне между производителем электромобилей, на днях компания объявила о снижении цен на совсем ещё свежий Avatr 12, надеясь выправить кривую продаж. В январе-феврале этого года продажи Avatr в Китае, по данным CAAM, составили 3397 машин, что на 1% меньше по сравнению с АППГ.

Кабриолет на базе седана Avatr 12 выглядит эффектно даже в несколько топорном исполнении искусственного интеллекта, в связи с чем действующие и потенциальные клиенты Avatr, увидевшие эту виртуальную новинку, задали компании вопрос — а почему бы и нет? Удивительно, но на рынке пока очень мало прогулочных электрических кабриолетов, хотя, казалось бы, отсутствие выхлопа и шума двигателя делают электромобиль идеальным транспортом для поездок на свежем воздухе.

Четырёхдверных кабриолетов сегодня вообще никто не делает. Заявку было сделала американская компания Fisker: она планировала в 2025 году вывести на рынок роскошный четырёхдверный электрический кабриолет Ronin, но к сожалению, компания Fisker сейчас стремительно идёт ко дну, так что шансов увидеть на дорогах серийный Ronin почти не осталось.

Падающее знамя Fisker Ronin вполне могла бы подхватить компания Avatr и сделать на базе седана Avatr 12 реальный кабриолет — пусть даже двух-, а не четырёхдверный, и выпустить его ограниченным тиражом. Эксклюзивность оправдала бы высокую цену, так что руководству Avatr имеет смысл всерьёз проработать эту бизнес-идею. Ну а если кабриолет Avatr так и не случится, то любителям такого рода машин не стоит сильно горевать — нужно просто дождаться электрическую версию Folgore нового Maserati GranCabrio.