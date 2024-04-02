Эстонский таксист отказался обслуживать русских

В Эстонии таксист отказался везти 67-летнюю женщину, заявив, что «не обслуживает русских», сообщает «РЕН ТВ».

По словам женщины, ее сын через приложение на русском языке попросил у водителя такси остановиться у первого подъезда.

«Извините. Я не обслуживаю русских», — ответил на эстонском языке шофер Илья и отменил заказ.

Как заявил глава отдела перевозок агрегатора такси Bolt Оскар Рыым, в компании считают неприемлемой дискриминацию по национальному признаку. Представители компании объяснили водителю «принципы равного и справедливого общения с клиентами» и пригрозили, что в случае повторения подобного поведения его отключат от сервиса.

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Тем временем, семья потерпевшей готовит иску в эстонский суд.

Ранее в Эстонии приняли решение к 2030 году полностью запретить преподавание в школах на русском языке. В ООН раскритиковали такой шаг, признав его нарушающим права человека.