Mitsubishi и Nissan совместно разработают новый пикап

Ещё в рамках партнёрства две японские компании разработают новые подключаемые гибриды и электромобили, предназначенные для североамериканского рынка.

Японская компания Mitsubishi вошла в состав альянса Renault-Nissan в 2016 году (когда Ниссан стал крупнейшим акционером ММС, Mitsubishi Motors Corporation). Теперь оба производителя решили объединиться, чтобы разработать несколько новинок для автомобильного рынка Северной Америки. Ожидается, что результатом этого партнёрства окажется в том числе новый пикап.

Как сообщает Automotive News, в рамках сотрудничества компании Nissan и Mitsubishi планируют обмениваться актуальными технологиями электрификации. В результате у Mitsubishi будет новый электромобиль, у Nissan – подключаемый гибрид. Ожидается, что это позволит обоим производителям преодолеть ряд проблем, связанных с разработкой электрифицированных силовых агрегатов, а также сократить расходы.

Одним из главных результатов этого сотрудничества станет появление нового пикапа, предназначенного для североамериканского рынка. Не исключено, что это будут близнецы с небольшими внешними отличиями и единой «начинкой», продаваемые под обеими марками. По предварительным данным новинки появятся в продаже на американском рынке в период с 2027 по 2031 годы.

Предполагается, что новый пикап в линейке Nissan займёт место преемника Frontier (является американским братом Navara). Напомним, грузовик актуального поколения вышел на рынок США в 2021 году, а в начале прошлого месяца стало известно о том, что модель обзавелась «внедорожной» версией, которой дали название Forsberg Edition. Теперь компания готовится к разработке следующего пикапа, в создании которого, очевидно, примет участие партнёр.

Также этот проект позволит Mitsubishi расширить американскую линейку за счёт пикапа (как отмечают СМИ, дилеры марки давно ждут такую модель). Предполагается, что производство нового грузовика, совместно разработанного Mitsubishi и Nissan, будет налажено на заводе, расположенном в Мексике. По данным издания, изначально у новинки будет традиционный ДВС, затем могут появиться модификации с гибридной и полностью электрической техникой, хотя официально соответствующее решение пока не принято.

Не исключено, что, если проекту дадут «зелёный свет», новый пикап разделит «начинку» с кроссовером Outlander PHEV, продаваемым в США. В основе его силовой установки лежит двигатель объёмом 2,4 литра, работающий в тандеме с двумя электромоторами. Совокупная отдача составляет 251 л.с., а максимальный крутящий момент – 450 Нм. Ёмкость батареи – 20 кВт*ч, а дальнобойность при движении только на электротяге равна 61 км.

Кроме того, Mitsubishi, вероятно, получит в свою линейку электромобиль, который, в теории, может оказаться ближайшим родственником Nissan Ariya. Этот кроссовер предлагается с двумя аккумуляторами на выбор – ёмкостью 63 и 87 кВт*ч; запас хода составляет 348 и 489 км соответственно. У паркетника мощность достигает 394 л.с. (599 Нм).